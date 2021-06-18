Окуповану Ялту затопило — місто закрили на вʼїзд, оголосили режим надзвичайної ситуації і вимкнуть воду

В окупованій Ялті за 11 годин випала місячна кількість опадів, з берегів вийшли дві річки, які перетинають місто. Вода залила все переходи, підтоплені деякі будинки. Відтак місто закрили і оголосили режим надзвичайної ситуації.

Про це заявила «мер» окупованого міста Яніна Павленко.

Через неконтрольований потік води вʼїзд до міста перекрили, жертв поки немає. Місцева «влада» наразі організовує пункти для евакуації людей. Окрім цього, Павленко анонсувала точкове відключення електроенергії там, де слабкі мережі, та відключення водопостачання, людей просять запастись водою.