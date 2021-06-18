Оккупированную Ялту затопило — город закрыли на въезд, объявили режим чрезвычайной ситуации и выключат воду

В оккупированной Ялте за 11 часов выпало месячное количество осадков, из берегов вышли две реки, которые пересекают город. Вода залила все переходы, подтоплены некоторые дома. Город закрыли и объявили режим чрезвычайной ситуации.
Об этом заявила «мэр» оккупированного города Янина Павленко.
Из-за неконтролируемого потока воды въезд в город перекрыли, жертв пока нет. Местная «власть» сейчас организовывает пункты для эвакуации людей. Кроме этого, Павленко анонсировала точечное отключение электроэнергии там, где слабые сети, и отключение водоснабжения, людей просят запастись водой.
Напомним, что за день до этого, 17 июня, затопило Керчь и Севастополь. Дожди идут в Крыму с конца мая практически каждый день. Вместе с тем ливень 17 июня коснулся и города Бердянск (Запорожская область) — там также подтоплены кафе и пляжи.