Оккупированную Ялту вновь затопило. Подобное произошло и в Минске

Оккупированную Россией Ялту вновь затопило из-за сильных осадков.
Как сообщают Интерфакс и местное «управление МЧС», за два часа выпало около половины месячной нормы осадков.
Некоторые дороги и улицы полностью затоплены, реки вновь выходят из берегов. Часть домовладений подтоплена и спасателям приходится использовать лодки. Оккупационная власть собрала оперативный штаб для борьбы с последствиями.
Ливень затронул и Алушту, но серьезных происшествий там не зафиксировано. Размыто несколько грунтовых дорог. Ветер повалил одну электроопору.
Сильный ливень также прошел в столице Беларуси — Минске. Там затопило западную часть города — Каменную горку и Сухарево.
В пятницу и субботу практически по всей Беларуси прошел грозовой фронт с порывами ветра до 25 м/с. Известно о 75 случаях падения деревьев, повреждениях 17 автомобилей, 16 домов и 14 зданий.
В Киевской области тем временем выпал град, в частности в Фастове, Боярке и других населенных пунктах рядом с Киевом.
- 18 июня в Крыму за день выпала трехмесячная норма осадков. Это рекорд для Украины. В Ялте вследствие наводнения погиб один человек и еще один пропал без вести. 18 человек пострадало. До этого затопило Керчь и Севастополь.
- Ущерб от наводнений в Крыму оценили в более 70 миллионов гривен, но это без учета этого потопа.