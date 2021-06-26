Оккупированную Ялту вновь затопило. Подобное произошло и в Минске

Оккупированную Россией Ялту вновь затопило из-за сильных осадков.

Как сообщают Интерфакс и местное «управление МЧС», за два часа выпало около половины месячной нормы осадков.

Некоторые дороги и улицы полностью затоплены, реки вновь выходят из берегов. Часть домовладений подтоплена и спасателям приходится использовать лодки. Оккупационная власть собрала оперативный штаб для борьбы с последствиями.

Ливень затронул и Алушту, но серьезных происшествий там не зафиксировано. Размыто несколько грунтовых дорог. Ветер повалил одну электроопору.

Сильный ливень также прошел в столице Беларуси — Минске. Там затопило западную часть города — Каменную горку и Сухарево.

В пятницу и субботу практически по всей Беларуси прошел грозовой фронт с порывами ветра до 25 м/с. Известно о 75 случаях падения деревьев, повреждениях 17 автомобилей, 16 домов и 14 зданий.

В Киевской области тем временем выпал град, в частности в Фастове, Боярке и других населенных пунктах рядом с Киевом.