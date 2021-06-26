Окуповану Ялту знову затопило. Подібне сталося і в Мінську

Окуповану Росією Ялту знову затопило через сильні опади.
Як повідомляють Інтерфакс та місцеве «управління МНС», за дві години випало близько половини місячної норми опадів.
Деякі дороги і вулиці повністю затоплені, річки знову виходять з берегів. Частина домоволодінь підтоплена і рятувальникам доводиться використовувати човни. Окупаційна влада зібрала оперативний штаб для боротьби із наслідками.
Злива торкнулася і Алушти, але серйозних подій там не зафіксовано. Розмито кілька ґрунтових доріг. Вітер повалив одну електроопору.
Сильна злива також пройшла у столиці Білорусі — Мінську. Там затопило західну частину міста — Камʼяну гору і Сухарьово.
У пʼятницю та суботу практично по всій Білорусі пройшов грозовий фронт з поривами вітру до 25 м/с. Відомо про 75 випадків падіння дерев, пошкодження 17 автомобілів, 16 будинків і 14 будинків.
У Київській області тим часом випав град, зокрема в Фастові, Боярці та інших населених пунктах поряд з Києвом.
- 18 червня в Криму за день випала тримісячна норма опадів. Це рекорд для України. В Ялті внаслідок повені загинула одна людина і ще одна людина зникла безвісти. 18 осіб постраждало. До цього затопило Керч і Севастополь.
- Збиток від повеней в Криму оцінили в понад 70 мільйонів гривень, але це без урахування цієї повені.