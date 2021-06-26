Окуповану Ялту знову затопило. Подібне сталося і в Мінську

Окуповану Росією Ялту знову затопило через сильні опади.

Як повідомляють Інтерфакс та місцеве «управління МНС», за дві години випало близько половини місячної норми опадів.

Деякі дороги і вулиці повністю затоплені, річки знову виходять з берегів. Частина домоволодінь підтоплена і рятувальникам доводиться використовувати човни. Окупаційна влада зібрала оперативний штаб для боротьби із наслідками.

Злива торкнулася і Алушти, але серйозних подій там не зафіксовано. Розмито кілька ґрунтових доріг. Вітер повалив одну електроопору.

Сильна злива також пройшла у столиці Білорусі — Мінську. Там затопило західну частину міста — Камʼяну гору і Сухарьово.

У пʼятницю та суботу практично по всій Білорусі пройшов грозовий фронт з поривами вітру до 25 м/с. Відомо про 75 випадків падіння дерев, пошкодження 17 автомобілів, 16 будинків і 14 будинків.

У Київській області тим часом випав град, зокрема в Фастові, Боярці та інших населених пунктах поряд з Києвом.