У Криму за день випала тримісячна норма опадів. Це рекорд для України

У п’ятницю, 18 червня, у Криму на метеорологічній станції Ай-Петрі зафіксували рекордну для України кількість опадів — 295 мм за добу. Такий показник дорівнює трьом місячним нормам.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Цей показник на 17 мм більший за попередній кліматичний рекорд України, зафіксований 2 вересня 1991 року на метеомайданчику Карадазької науково-дослідної геофізичної обсерваторії. Тоді випало 278 мм опадів.
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