В Крыму за день выпала трехмесячная норма осадков. Это рекорд для Украины

В пятницу, 18 июня, в Крыму на метеорологической станции Ай-Петри зафиксировали рекордное для Украины количество осадков — 295 мм в сутки. Такой показатель равен трем месячным нормам.
Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Этот показатель на 17 мм больше предыдущего климатического рекорда Украины, который зафиксировали 2 сентября 1991 года на метеоплощадках Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории. Тогда выпало 278 мм осадков.
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