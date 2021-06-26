Британський есмінець HMS Defender, якому погрожувала Росія, прибув у Батумі. Його зустрічали танцями

Британський есмінець HMS Defender, якого провокували кораблі і авіація Росії біля Криму, прибув до грузинського порту Батумі.
Про це повідомляють Reuters і посольство Великої Британії.
Один з найпотужніших військових есмінців Великої Британії зустрічали національними танцями близько десятка артистів.
Есмінець і його екіпаж проведуть низку спільних навчань з Військово-морськими силами Грузії.
Командувач Defender Вінс Оуен заявив, що британські сили готові забезпечити безпеку в Чорноморському регіоні і стримувати «тих, хто прагне підірвати глобальну безпеку». Йшлося явно про Росію.
- 23 червня Міноборони Росії заявило, що британський HMS Defender порушив кордони РФ біля кримського мису Фіолент і був розвернутий попереджувальними пострілами прикордонного катера. Літак Су-24М нібито скинув чотири бомби на хід есмінця. Есмінець йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії.
- У Міноборони Великої Британії спростували заяву російського відомства. Там зазначили, що попереджувальних пострілів не було, а корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України. У Пентагоні теж назвали фальшивими заяви росіян.
- 24 червня зʼявилися відеозаписи інциденту.
- Росія заявила, що готова всерйоз атакувати кораблі у разі подібного проходу. Британський міністр Юстіс заявив, що Велика Британія готова знову відправити військово-морські судна через води біля Криму.