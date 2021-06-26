Британский эсминец HMS Defender, которому угрожала Россия, прибыл в Батуми. Его встречали танцами

Британский эсминец HMS Defender, которого провоцировали корабли и авиация России возле Крыма, прибыл в грузинский порт Батуми.

Об этом сообщают Reuters и посольство Великобритании.

Один из самых мощных военных эсминцев Великобритании встречали национальными танцами около десятка артистов.

Эсминец и его экипаж проведут ряд совместных учений с Военно-морскими силами Грузии.

Командующий Defender Винс Оуэн заявил, что британские силы готовы обеспечить безопасности в Черноморском регионе и сдерживать «тех, кто стремится подорвать глобальную безопасность». Речь явно шла о России.