«Можем бомбить и по цели»: В России пригрозили жестко отстаивать «свои» границы в Черном море

В России предупредили, что готовы жестко отстаивать границы, которые считают своими, и «бомбить» тех, кто заходит в воды Черного моря вокруг оккупированного Крыма после инцидента возле мыса Фиолент с британским эсминцем HMS Defender.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, цитируют РИА Новости.

«Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает — мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», — сказал он.