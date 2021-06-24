«Можем бомбить и по цели»: В России пригрозили жестко отстаивать «свои» границы в Черном море

В России предупредили, что готовы жестко отстаивать границы, которые считают своими, и «бомбить» тех, кто заходит в воды Черного моря вокруг оккупированного Крыма после инцидента возле мыса Фиолент с британским эсминцем HMS Defender.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, цитируют РИА Новости.
«Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает — мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», — сказал он.
Также Рябков предостерег «всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов».
«Потому что безопасность нашей страны превыше всего», — добавил замглавы МИД РФ.
В то же время британский министр охраны окружающей среды Джордж Юстис заявил, что Великобритания готова снова отправить военно-морские суда через воды возле оккупированного Крыма, передает CNN.
«Мы никогда не признавали аннексию Крыма, это украинские территориальные воды», — подчеркнул он.
- 23 июня Минобороны России заявило, что британский HMS Defender нарушил границы РФ возле мыса Фиолент и был развернут предупредительными выстрелами пограничного катера. Самолет Су-24М якобы сбросил четыре бомбы на ход эсминца.
- В Минобороны Великобритании опровергли заявление российского ведомства об обстреле эсминца HMS Defender возле берегов аннексированного Крыма. Там отметили, что предупредительных выстрелов не было, а корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины.