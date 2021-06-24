«Можемо бомбити і по цілі»: У Росії пригрозили жорстко відстоювати «свої» кордони в Чорному морі

У Росії попередили, що готові жорсткіше відстоювати кордони, які вважають своїми, і «бомбити» тих, хто заходить у води Чорного моря навколо окупованого Криму після інциденту біля мису Фіолент із британським есмінцем HMS Defender.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, цитують РИА Новости.

«Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права, а якщо це не допомагає — ми можемо бомбити. Не тільки по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють», — сказав він.