Міністр оборони Великої Британії розповів деталі «обстрілу» росіянами есмінця. На борту корабля також був журналіст

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів деталі «обстрілу» росіян у бік британського есмінця біля берегів анексованого Криму. Він зазначив, що британські військові чули якісь постріли, але вони були поза зоною їхньої видимості.

Про це пише Sky News.

За його словами, британський есмінець виконував простий транзит з Одеси до Грузії по міжнародно визнаному коридору.

«Як зазвичай на цьому маршруті, есмінець увійшов у міжнародно визнаний коридор розділення руху. Він безпечно вийшов з цього коридору о 09:45 (за місцевим часом). Як і зазвичай, російські судна стежили за його проходом, і кораблю було відомо про навчальні стрільби в цьому районі», — пояснив він.

Міністр наголосив, що росіяни знову поширюють дезінформацію та брешуть про «постріли».