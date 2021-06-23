Министр обороны Великобритании рассказал детали «обстрела» россиянами эсминца. На борту корабля также был журналист

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал детали «обстрела» россиян в сторону британского эсминца у берегов аннексированного Крыма. Он отметил, что британские военные слышали какие-то выстрелы, но они были вне зоны их видимости.

Об этом пишет Sky News.

По его словам, британский эсминец выполнял простой транзит из Одессы в Грузию по международно признанному коридору.

«Как обычно на этом маршруте, эсминец вошел в международно признанный коридор разделения движения. Он безопасно вышел из этого коридора в 09:45 (по местному времени). Как обычно, российские суда следили за его проходом, и кораблю было известно об учебных стрельбах в этом районе», — пояснил он.

Министр отметил, что россияне снова распространяют дезинформацию и врут о «выстрелах».