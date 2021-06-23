Минобороны Великобритании опровергло заявление России об обстреле эсминца HMS Defender у берегов Крыма

Пресс-офис Минобороны Великобритании опроверг заявление российского ведомства об обстреле эсминца HMS Defender у берегов аннексированного Крыма.
«Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — заявили в пресс-службе ведомства, добавив, что россияне заранее сообщали об артиллерийских стрельбах в Черном море, но в Defender не стреляли.
Позднее министр обороны Бен Уоллес добавил, что корабль шел стандартным международным маршрутом из Одессы в Грузию и российские корабли только следили за его проходом.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне этого заявил, что Украине и НАТО необходимо качественно новое взаимодействие в Черном море. В своем Twitter он написал, что агрессивная политика РФ в Черном и Азовском морях, а также Крыму, будет нести постоянную угрозу Украине и союзникам.
- 23 июня Минобороны России заявило, что британский HMS Defender нарушил границы РФ возле мыса Фиолет и был развернут предупредительными выстрелами пограничного катера. При этом самолет Су-24М якобы сбросил четыре бомбы на ход эсминцу.
- 18 июня HMS Defender и нидерландский фрегат НNLMS Evertsen были в порту Одессы. На борту первого представители Украины и Великобритании подписали меморандум о развитии украинского флота.