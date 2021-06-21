Базы, корабли и заводы: Украина и Великобритания договорились о развитии украинского флота

В Одессе на британском военном корабле Defender D36 Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии украинского флота.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны.

«Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», — говорится в сообщении.

Документ подписали заместитель министра обороны Александр Миронюк и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин. Также на мероприятии присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании и глава британского флота Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

«Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях», — отметили в Минобороны.

Также заместитель министра заявил, что британцы могут помочь Украине в строительстве корвета «Владимир Великий». Этот корабль должен стать флагманом украинского флота. Его разработка началась еще в 2008 году, но из-за нехватки финансирования и банкротства Черноморского судостроительного завода корабль до сих пор не построили. Сейчас введение корвета в эксплуатацию запланировано на 2023 год.