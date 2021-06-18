В порт Одессы зашли британский и нидерландский боевые корабли. Они проведут совместные учения с ВМС Украины

В одесский порт зашли два военных корабля Великобритании и Нидерландов.
Об этом сообщает британское посольство.
«Приветствуем HMS Defender и НNLMS Evertsen в морских воротах Украины —Одессе! Они проведут совместные учения с партнерами из ВМС Украины, в том числе по тушению пожаров и ремонтно-восстановительным работам», — сказано в сообщении.
В порт зашли эсминец Королевского флота Великобритании HMS Defender (D36) и фрегат командования и противовоздушной обороны Королевского флота Нидерландов НNLMS Evertsen (F 805).
Ранее британское командование сообщало, что эти корабли проведут маневры не только с украинскими, но и с грузинскими и румынскими боевыми кораблями.
В Черное море 17 июня вошел еще один корабль НАТО — французский разведывательно-водолазный ALIZE (A 645).
- 11 июня для участия в операциях по морской безопасности в Черное море вошел американский эсминец USS Laboon (DDG-58).
- В мае в Черное море для учений и патрулирования заходили британский новый патрульный корабль OPV Trent (Р224) и американский фрегат береговой охраны Hamilton. Последний провоцировали три российских корабля.