Три российских корабля провоцировали американский Hamilton и украинский флагман

В Черном море три погранкорабля ФСБ России провоцировали украинский флагман Морской охраны «Григорий Куропятников» и американский корабль Береговой охраны US Hamilton.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Флагман утром 8 мая встречал америанский корабль в оговоренном месте. Уже традиционно для сопровождения пришли российские корабли, но вели себя они агрессивно.
На «охоту» отправились два пограничных сторожевых корабля ФСБ проекта «Охотник» и еще один корабль Черноморского флота РФ, который «навязчиво кружил».
Российские корабли объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя покинуть их, опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Также россияне не отвечали на вызовы по каналам международной морской безопасности.
В погранслужбе заявили, что все нарушения норм международного морского права зафиксировали и задокументировали.
Американский US Hamilton прибыл в Черное море на учения с украинскими силами.
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- В тот же день стало известно, что РФ, прикрываясь военными учениями, с 24 апреля по 31 октября перекрывает Керченский пролив для военных и государственных кораблей других стран, кроме коммерческих судов. МИД Украины выразил протест и потребовал отменить решение. США и НАТО осудили РФ за этот шаг.
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