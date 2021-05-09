Три российских корабля провоцировали американский Hamilton и украинский флагман

В Черном море три погранкорабля ФСБ России провоцировали украинский флагман Морской охраны «Григорий Куропятников» и американский корабль Береговой охраны US Hamilton.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Флагман утром 8 мая встречал америанский корабль в оговоренном месте. Уже традиционно для сопровождения пришли российские корабли, но вели себя они агрессивно.

На «охоту» отправились два пограничных сторожевых корабля ФСБ проекта «Охотник» и еще один корабль Черноморского флота РФ, который «навязчиво кружил».

Российские корабли объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя покинуть их, опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Также россияне не отвечали на вызовы по каналам международной морской безопасности.

В погранслужбе заявили, что все нарушения норм международного морского права зафиксировали и задокументировали.

Американский US Hamilton прибыл в Черное море на учения с украинскими силами.