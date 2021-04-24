Россия закрыла три участка Черного моря до конца октября

Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три участка на Черном море. РФ запрещает в них проход иностранным военным и государственным кораблям.

Об этом сообщает DW.

О закрытии Минобороны РФ объявило еще 16 апреля, чем спровоцировало осуждение со стороны Украины и международного сообщества.