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Россия закрыла три участка Черного моря до конца октября

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три участка на Черном море. РФ запрещает в них проход иностранным военным и государственным кораблям.

Об этом сообщает DW.

О закрытии Минобороны РФ объявило еще 16 апреля, чем спровоцировало осуждение со стороны Украины и международного сообщества.

Закрыт вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от поселка Кача до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова и небольшой участок около западной оконечности Крыма.

Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для коммерческого судоходства. Украинским военным кораблям в Азовское море будет пройти сложно. Вероятно без проблем сопровождать торговые корабли они не смогут.

Российская сторона не уточняет, по какой причине закрыла зоны.