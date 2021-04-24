Россия закрыла три участка Черного моря до конца октября

Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три участка на Черном море. РФ запрещает в них проход иностранным военным и государственным кораблям.
Об этом сообщает DW.
О закрытии Минобороны РФ объявило еще 16 апреля, чем спровоцировало осуждение со стороны Украины и международного сообщества.
Закрыт вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от поселка Кача до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова и небольшой участок около западной оконечности Крыма.
Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для коммерческого судоходства. Украинским военным кораблям в Азовское море будет пройти сложно. Вероятно без проблем сопровождать торговые корабли они не смогут.
Российская сторона не уточняет, по какой причине закрыла зоны.
- 15 апреля пять кораблей береговой охраны ФСБ России провоцировали три артиллерийских катера Украины. Инцидент случился возле Керченского пролива — катера сопровождали коммерческие корабли. Россияне ушли после предупреждения о применении оружия.
- В тот же день стало известно, что РФ, прикрываясь военными учениями, с 24 апреля по 31 октября перекрывает Керченский пролив для военных и государственных кораблей других стран, кроме коммерческих судов. МИД Украины выразил протест и потребовал отменить решение. США и НАТО осудили РФ за этот шаг.
- 22 апреля ФСБ заявила о задержании украинского рыболовного судна «за незаконную добычу рыбы». Моряки вернулись в Николаевскую область.