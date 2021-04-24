Росія закрила три ділянки Чорного моря до кінця жовтня

Росія з 24 квітня до 31 жовтня закриває три ділянки на Чорному морі. РФ забороняє в них прохід іноземним військовим і державним кораблям.

Про це повідомляє DW.

Про закриття Міноборони РФ оголосило ще 16 квітня, чим спровокувало протести з боку України і міжнародної спільноти.