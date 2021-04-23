В Николаевскую область вернулись рыбаки, которых накануне в Черном море задержала ФСБ

Украинские моряки, которых задержала ФСБ в Черном море 22 апреля по обвинению в «незаконной добыче рыбы», вернулись в порт «Очаков» Николаевской области.

Об этом в комментарии «Крым.Реалии» сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Отмечу, что само задержание, насколько нам известно, произошло вдали от побережья — это более 50 морских миль от порта «Очаков». У рыбаков были законные основания для выхода в море, у них был порт прописки, все разрешительные документы на выход в море и на вылов рыбы в Черном море», — отметил Демченко.

Спикер пограничников назвал эти действия оккупантов в Черном море очередным нарушением норм международного морского права и препятствованием промышленной деятельности в море.

Как объяснили сами рыбаки, их доставили в крымский порт «Черноморское», составили материалы, фактически вынудили заплатить штраф, после чего отпустили.

Напомним, что рыбаков Россия задержала в четверг, 22 апреля. В ФСБ заявляли, что на борту катера нашли несколько десятков особей камбалы-калкан и ската. «Суд» оккупированного Крыма уже оштрафовал капитана судна на 257 тысяч рублей (более 95 тысяч гривен).