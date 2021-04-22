ФСБ заявила о задержании украинского рыболовного судна в оккупированном Крыму

В российском пограничном управлении ФСБ в оккупированном Крыму заявили о задержании украинского рыболовного судна «за незаконную добычу рыбы».

Об этом сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, рыбаков на судне ЯОД-2483 (порт приписки Очаков, Николаевская область) задержали за четыре десятка миль к юго-западу от мыса Прибойный. «На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве заявили, что на судне находились два члена экипажа — граждане Украины. «Суд» уже оштрафовал капитана судна на 257 тысяч рублей.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет, украинская сторона тоже пока никак не отреагировала.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, реагируя на информацию о задержании рыбаков, сообщил, что он вместе с коллегами из «Морской экспертной платформы» уже более года призывают украинский парламент и правительство завершить процедуру официального установления морских границ между Украиной и Россией. Этого, отметил он, до сих пор не сделано.