В Черное море вошел британский патрульный корабль. Он идет в Одессу

В акваторию Черного моря вошел патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV «Trent» (Р224), принятый в состав флота в августе 2020 года.

Об этом сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

«Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников — именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сегодня для блокирования части рисков», — отметил Клименко.

Корабль сейчас идет в порт Одессы.

OPV «Trent» (Р224) относится к классу River Batch 2 с водоизмещением в 2 тысячи тонн. Его длина 90,5 метров, а ширина 13 метров. Корабль может развивать скорость до 46 км/час. Экипаж — 60 человек. Вооружен Р224 30-мм артиллерийской установкой MSI-Defence Systems, двумя скорострельными и двумя универсальными пулеметами.