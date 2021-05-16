У Чорне море увійшов британський патрульний корабель. Він йде в Одесу

В акваторію Чорного моря увійшов патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV «Trent» (Р224), прийнятий до складу флоту в серпні 2020 року.
Про це повідомив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
«Цікавий та вірний тренд вже помітний серед наших союзників — саме патрульні кораблі та патрульні операції із захисту судноплавства між Босфором та портами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей нам потрібні сьогодні для блокування частини ризиків», — зазначив Клименко.
Корабель зараз йде в порт Одеси.
OPV «Trent» (Р224) належить до класу River Batch 2 з водотоннажністю в 2 тисячі тонн. Його довжина 90,5 метрів, а ширина 13 метрів. Корабель може розвивати швидкість до 46 км/год. Екіпаж — 60 осіб. Озброєний Р224 30-мм артилерійською установкою MSI-Defence Systems, двома скорострільними і двома універсальними кулеметами.
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