Українсько-американські навчання в Чорному морі: корабель берегової охорони США Hamilton зайшов в Одесу

Американський фрегат берегової охорони США Hamilton, який бере участь в українсько-американських навчаннях у Чорному морі, уранці 10 травня зайшов у порт Одеси.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Шостого флоту ВМС США у Twitter.
За даними «Думської», о 08:30 корабель пришвартувався на 15-му причалі морського вокзалу.
Раніше Державна прикордонна служба України оприлюднила відео зі спільних дводенних навчань у Чорному морі, під час яких кораблі берегової охорони та Чорноморського флоту РФ створювали реальні перешкоди учасникам навчань — флагману морської охорони «Григорій Куропʼятников», кораблю ВМС України «Старобільськ» і фрегату США Hamilton.
«Прикордонні кораблі та кораблі ЧФ РФ не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів — оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку і традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації», — розповіли українські прикордонники.
- 15 квітня пʼять кораблів берегової охорони ФСБ Росії провокували три артилерійські катери України. Інцидент стався біля Керченської протоки — катери супроводжували комерційні кораблі. Росіяни пішли після попередження про застосування зброї.
- Того ж дня стало відомо, що РФ, прикриваючись військовими навчаннями, з 24 квітня до 31 жовтня перекриває Керченську протоку для військових і державних кораблів інших країн, крім комерційних суден. МЗС України висловило протест і вимагає скасувати рішення. США та НАТО засудили РФ за цей крок.
- 24 квітня Росія закрила три ділянки Чорного моря до кінця жовтня.