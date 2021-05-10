Украинско-американские учения в Черном море: корабль береговой охраны США Hamilton зашел в Одессу

Американский фрегат береговой охраны США Hamilton, который участвует в украинско-американских учениях в Черном море, утром 10 мая зашел в порт Одессы.
Об этом сообщается на официальной странице Шестого флота ВМС США в Twitter.
По данным «Думской», в 08:30 корабль пришвартовался на 15-м причале морского вокзала.
Ранее Государственная пограничная служба Украины обнародовала видео с общих двухдневных учений в Черном море, во время которых корабли береговой охраны и Черноморского флота РФ создавали реальные препятствия участникам учений — флагману морской охраны «Григорий Куропятников», кораблю ВМС Украины «Старобельск» и фрегату США Hamilton.
«Пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров — объявляли о внезапном закрытии районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации», — рассказали украинские пограничники.
- 15 апреля пять кораблей береговой охраны ФСБ России провоцировали три артиллерийских катера Украины. Инцидент произошел возле Керченского пролива — катера сопровождали коммерческие корабли. Россияне ушли после предупреждения о применении оружия.
- В тот же день стало известно, что РФ, прикрываясь военными учениями, с 24 апреля до 31 октября перекрывает Керченский пролив для военных и государственных кораблей других стран, кроме коммерческих судов. МИД Украины выразил протест и требует отменить решение. США и НАТО осудили РФ за этот шаг.
- 24 апреля Россия закрыла три участка Черного моря до конца октября.