Украинско-американские учения в Черном море: корабль береговой охраны США Hamilton зашел в Одессу

Американский фрегат береговой охраны США Hamilton, который участвует в украинско-американских учениях в Черном море, утром 10 мая зашел в порт Одессы.

Об этом сообщается на официальной странице Шестого флота ВМС США в Twitter.

По данным «Думской», в 08:30 корабль пришвартовался на 15-м причале морского вокзала.

Ранее Государственная пограничная служба Украины обнародовала видео с общих двухдневных учений в Черном море, во время которых корабли береговой охраны и Черноморского флота РФ создавали реальные препятствия участникам учений — флагману морской охраны «Григорий Куропятников», кораблю ВМС Украины «Старобельск» и фрегату США Hamilton.

«Пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров — объявляли о внезапном закрытии районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации», — рассказали украинские пограничники.