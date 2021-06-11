Американский миноносец USS Laboon направляется в Черное море

Миноносец с управляемым ракетным оружием USS Laboon Военно-морских сил США направляется в Черное море для участия в операциях по морской безопасности.
Об этом сообщают Военно-морских сил США в Европе и Африке (Шестого флота США) в Twitter.
«USS Laboon (DDG58) взял курс на север, в Черное море для проведения операций по морской безопасности в регионе. ВМС США регулярно работают с нашими союзниками по НАТО и партнерами на Черном море!» — говорится в сообщении.
Эсминец USS Laboon (DDG-58) — восьмой корабль класса Arleigh Burke и первый в серии Flight I включенный в состав американского флота.
- В конце апреля Соединенные Штаты направили в Черное море патрульный корабль береговой охраны Hamilton («Гамильтон»).
- В начале апреля, на фоне стягивания российских войск к границам Украины, сообщалось, что Военно-морские силы США направят два корабля в Черное море — ракетные эсминцы Donald Cook («Дональд Кук») и Roosevelt («Рузвельт»). Позже США отказались от этих планов.