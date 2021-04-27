США направили в Черное море патрульный корабль Hamilton. Россия — ракетный крейсер в тот же район

Соединенные Штаты направили в Черное море патрульный корабль береговой охраны Hamilton («Гамильтон»).

Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США в Twitter.

«Hamilton отправляется в северном направлении для прохода в Черное море», — отметили во флоте.

Там также сообщили, что во время пребывания корабль будет сотрудничать с союзниками США по НАТО и партнерами в Черноморском регионе. Но конкретных задач не называют.

Hamilton направляется после учений с эсминцем ВМС США Roosevelt («Рузвельт»), который вместе с кораблем Donald Cook («Дональд Кук») должны были в середине апреля зайти в Черное море.

Как сообщает Интерфакс, Россия в ответ направила в Черное море гвардейский ракетный крейсер «Москва». Он якобы будет участвовать в боевых учениях и совместных маневрах с кораблями Черноморского флота, а также вертолетами морской авиации и ПВО.

На время учений РФ закроет для судов морской полигон и прилегающую акваторию. В каком именно квадрате будут проводить стрельбы — не указано.