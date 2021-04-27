США направили в Черное море патрульный корабль Hamilton. Россия — ракетный крейсер в тот же район

Соединенные Штаты направили в Черное море патрульный корабль береговой охраны Hamilton («Гамильтон»).
Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США в Twitter.
«Hamilton отправляется в северном направлении для прохода в Черное море», — отметили во флоте.
Там также сообщили, что во время пребывания корабль будет сотрудничать с союзниками США по НАТО и партнерами в Черноморском регионе. Но конкретных задач не называют.
Hamilton направляется после учений с эсминцем ВМС США Roosevelt («Рузвельт»), который вместе с кораблем Donald Cook («Дональд Кук») должны были в середине апреля зайти в Черное море.
Как сообщает Интерфакс, Россия в ответ направила в Черное море гвардейский ракетный крейсер «Москва». Он якобы будет участвовать в боевых учениях и совместных маневрах с кораблями Черноморского флота, а также вертолетами морской авиации и ПВО.
На время учений РФ закроет для судов морской полигон и прилегающую акваторию. В каком именно квадрате будут проводить стрельбы — не указано.
- 9 апреля Министерство иностранных дел Турции сообщило, что Военно-морские силы США направят два корабля в Черное море — ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt. По сообщению турецких СМИ, корабли должны были выйти в Черное море 14 и 15 апреля и оставаться там до 4 и 5 мая. Однако Пентагон решил отменить отправку кораблей из-за опасений эскалации конфликта между Россией и Украиной.
- The Sunday Times сообщает, что Великобритания планирует в мае отправить в Черное море два корабля Королевского флота в знак солидарности с Украиной.