США направили в Чорне море патрульний корабель Hamilton. Росія — ракетний крейсер у той же район

Сполучені Штати направили в Чорне море патрульний корабель берегової охорони Hamilton («Гамільтон»).

Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США у Twitter.

«Hamilton відправляється у північному напрямку для проходу в Чорне море», — зазначили у флоті.

Там також повідомили, що під час перебування корабель співпрацюватиме із союзниками США по НАТО та партнерами в Чорноморському регіоні. Але конкретних завдань не вказують.

Hamilton направляється після навчань з есмінцем ВМС США Roosevelt («Рузвельт»), який разом із кораблем Donald Cook («Дональд Кук») повинні були в середині квітня зайти в Чорне море.

Як повідомляє Інтерфакс, Росія у відповідь направила в Чорне море гвардійський ракетний крейсер «Москва». Він нібито братиме участь у бойових навчаннях і спільних маневрах з кораблями Чорноморського флоту, а також вертольотами морської авіації та ППО.

На час навчань РФ закриє для кораблів морський полігон і прилеглу акваторію. У якому саме квадраті проводитимуть стрільби — не вказано.