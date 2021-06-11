Американський міноносець USS Laboon прямує до Чорного моря

Міноносець із керованою ракетною зброєю USS Laboon Військово-морських сил США прямує в Чорне море для участі в операціях з морської безпеки.
Про це повідомляють Військово-морські сили США в Європі й Африці (Шостий флот США) у Twitter.
«USS Laboon (DDG58) взяв курс на північ, до Чорного моря для проведення операцій з морської безпеки в регіоні. ВМС США регулярно співпрацюють із нашими союзниками по НАТО і партнерами в Чорному морі!» — йдеться в повідомленні.
Есмінець USS Laboon (DDG-58) — восьмий корабель класу Arleigh Burke і перший у серії Flight I включений до складу американського флоту.
- У кінці квітня Сполучені Штати направили в Чорне море патрульний корабель берегової охорони Hamilton («Гамільтон»).
- На початку квітня, на тлі стягування російських військ до кордонів України, повідомлялося, що Військово-морські сили США направлять два кораблі в Чорне море — ракетні есмінці Donald Cook («Дональд Кук») і Roosevelt («Рузвельт»). Пізніше США відмовилися від цих планів.