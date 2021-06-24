ВВС и Минобороны РФ выложили видео инцидента у берегов Крыма. В Кремле обвинили Великобританию в нарушении международного права и провокации

Сюжет телеканала был выложен в YouTube. На видео зафиксированы российские корабли береговой охраны и около 20 военных самолетов, которые встретили и сопроводили эсминец, а также слышны звуки выстрелов.

BBC показала репортаж своего журналиста с борта британского эсминца HMS Defender, который «обстреляли» российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма.

К тому же в сюжет попал фрагмент переговоров британцев с россиянами, которые предупреждают, что откроют огонь, если корабль не изменит курс.

Минобороны РФ обнародовало видео с места происшествия, снятое одним из самолетов, сопровождавших эсминец. Часть видео снято через прицел, однако звуков выстрелов не слышно, как не видно и «бомбометания», о котором сообщали в Минобороны РФ.

Между тем в Кремле инцидент назвали «сознательной провокацией».

«Это сознательно подготовленная провокация, такие действия недопустимы и не соответствуют международному праву», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

К тому же он отметил, что «нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ Российской Федерации», говоря о возможном жестком ответе в случае повторения ситуации.

Со своей стороны министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в комментарии The Times, что британскому флоту «не будут препятствовать» ходить возле берегов аннексированного Россией Крыма.