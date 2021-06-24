ВВС та Міноборони РФ виклали відео інциденту біля берегів Криму. У Кремлі звинуватили Британію в порушенні міжнародного права і провокації

Сюжет телеканалу був викладений у YouTube. На відео зафіксовані російські кораблі берегової охорони і близько 20 військових літаків, які зустріли і супроводили есмінець, а також чутно звуки пострілів.

BBC показала репортаж свого журналіста з борту британського есмінця HMS Defender, який «обстріляли» російські прикордонники біля берегів анексованого Криму.

До того ж у сюжет потрапив фрагмент переговорів британців із росіянами, які попереджають, що відкриють вогонь, якщо корабель не змінить курс.

Міноборони РФ також оприлюднило відео з місця події, які були зняті одним із літаків, що супроводжували есмінець. Частина відео знята через приціл, проте звуків пострілів не чутно, як не видно і «бомбометання», про яке повідомляли у Міноборони РФ. Кореспондент BBC називає це відео елементом «інформаційної війни».

Тим часом у Кремлі інцидент назвали «свідомою провокацією».

«Це свідомо підготовлена ​​провокація, такі дії неприпустимі і не відповідають міжнародному праву», — заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, цитує ТАСС.

Він також зазначив, що «не можна виключати жодну опцію щодо законного захисту кордонів Російської Федерації», говорячи про можливу жорстку відповідь у разі повторення ситуації.

Зі свого боку міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив у коментарі The Times, що британському флоту «не перешкоджатимуть» ходити біля берегів анексованого Росією Криму.