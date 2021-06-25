В Пентагоне тоже назвали фальшивыми заявления россиян об «обстреле» британского эсминца

В Пентагоне считают примером дезинформации заявления России о якобы «обстреле» британского эсминца Defender у берегов аннексированного Крыма.
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, в Великобритании четко подтвердили, что никаких выстрелов в сторону корабля не было.
«Этого просто не было», — сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов.
- 23 июня Минобороны России заявило, что британский HMS Defender нарушил границы РФ у крымского мыса Фиолент и был развернут предупредительными выстрелами пограничного катера. Самолет Су-24М якобы сбросил четыре бомбы на ход эсминца. Эсминец шел по стандартному международному маршруту из Одессы в Грузию.
- В Минобороны Великобритании опровергли заявление российского ведомства об обстреле эсминца HMS Defender у берегов аннексированного Крыма. Там отметили, что предупредительных выстрелов не было, а корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины.