У Пентагоні теж назвали фальшивими заяви росіян про «обстріл» британського есмінця

У Пентагоні вважають прикладом дезінформації заяви Росії про нібито «обстріл» британського есмінця Defender біля берегів анексованого Криму.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, у Великій Британії чітко підтвердили, що жодних пострілів у бік корабля здійснено не було.

«Цього просто не було», — сказав він, відповідаючи на запитання одного з журналістів.