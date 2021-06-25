У Пентагоні теж назвали фальшивими заяви росіян про «обстріл» британського есмінця

У Пентагоні вважають прикладом дезінформації заяви Росії про нібито «обстріл» британського есмінця Defender біля берегів анексованого Криму.
Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, у Великій Британії чітко підтвердили, що жодних пострілів у бік корабля здійснено не було.
«Цього просто не було», — сказав він, відповідаючи на запитання одного з журналістів.
- 23 червня Міноборони Росії заявило, що британський HMS Defender порушив кордони РФ біля кримського мису Фіолент і був розвернутий попереджувальними пострілами прикордонного катера. Літак Су-24М нібито скинув чотири бомби на хід есмінця. Есмінець йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії.
- У Міноборони Великої Британії спростували заяву російського відомства про обстріл есмінця HMS Defender біля берегів анексованого Криму. Там зазначили, що попереджувальних пострілів не було, а корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України.