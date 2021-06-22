Фінал Євро-2020: на стадіон «Уемблі» допустять 60 тисяч уболівальників

До півфіналів та фіналу Євро-2020 на лондонський стадіон «Уемблі» допустять понад 60 тис. уболівальників, хоча раніше обіцяли тільки 50%. Загалом стадіон може помістити 90 тисяч осіб.

Про це повідомив у Twitter журналіст Роб Харріс.

Таким чином, стадіон буде заповнений максимум на 75%. Це буде найбільшим спортивним заходом у Великій Британії за останні 15 місяців через обмежувальні заходи під час пандемії коронавірусу.

Для того щоб пройти на стадіон, уболівальники повинні будуть надати або негативний тест на коронавірус, або сертифікат про повну вакцинацію.