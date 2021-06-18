УЄФА може перенести фінал Євро-2020 з Лондону, якщо Англія не скасує карантин для VIP-гостей та уболівальників

УЄФА підтвердила, що розглядає можливість перенесення фіналу та півфіналів Євро-2020 з лондонського стадіону «Уемблі» до столиці Угорщини Будапешту. Причина у тому, що британська влада зобовʼязує іноземців проходити 10-денну самоізоляцію.

Таким чином 2,5 тисячі офіційних осіб та ще тисячі уболівальників можуть змусити проходити самоізоляцію, пише Reuters.

«Завжди є план на випадок непередбачених ситуацій, але ми впевнені, що останній тиждень пройде у Лондоні», — йдеться в заяві УЄФА.

Спілка не вдоволена таким станом речей та очікує, що уряд країни дозволить VIP-персонам не проходити самоізоляцію. Йдеться про керівництво УЄФА та ФІФА, політиків та спонсорів.

Водночас влада Британії побоюється, що це призведе до зростання захворюваності на коронавірус і може спровокувати негативну реакцію у громадськості, адже звичайні люди змушені дотримуватися усіх обмежень.

Англія вимагає від прибулих в країну з «жовтої» або «червоної» зони епідбезпеки відбути 10-денну самоізоляцію. Наразі всі країни, які беруть участь в Євро-2020, за розподілом уряду Великої Британії, «жовті», а Туреччина «червона».