УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона, если Англия не отменит карантин для VIP-гостей и болельщиков

УЕФА подтвердил, что рассматривает возможность переноса финала и полуфиналов Евро-2020 из лондонского стадиона «Уэмбли» в столицу Венгрии Будапешт. Причина в том, что британские власти обязывают иностранцев проходить 10-дневную самоизоляцию.

Таким образом 2,5 тысячи официальных лиц и еще тысячи болельщиков могут заставить проходить самоизоляцию, пишет Reuters.

«Всегда есть план на случай непредвиденных ситуаций, но мы уверены, что последняя неделя пройдет в Лондоне», — говорится в заявлении УЕФА.

Союз недоволен таким положением вещей и ожидает, что правительство страны позволит VIP-персонам не проходить самоизоляцию. Речь идет о руководстве УЕФА и ФИФА, политиках и спонсорах.

В то же время власти Британии опасаются, что это приведет к росту заболеваемости коронавирусом и может спровоцировать негативную реакцию у общественности, ведь обычные люди вынуждены придерживаться всех ограничений.

Англия требует от прибывших в страну из «желтой» или «красной» зоны эпидбезопасности отбыть 10-дневную самоизоляцию. Сейчас все страны, участвующие в Евро-2020, по распределению правительства Великобритании, «желтые», а Турция «красная».