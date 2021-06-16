Евро-2020: Италия разгромила Швейцарию со счетом 3:0

Сборная Италии обыграла Швейцарию со счетом 3:0 в поединке группового этапа Чемпионата Европы на римском «Стадио Олимпико».

Счет должны были открыть на 19-й минуте — итальянский футболист Джорджо Кьеллини забил после подачи с углового, но после подсказки арбитров гол не засчитали из-за игры рукой. Первый засчитанный гол забили на 26-й минуте встречи. Автор — итальянец Доменико Берарди.

Во втором тайме на 52-й минуте в ворота швейцарцев забил Мануэль Локателли (дальний удар), а уже на 89-й — Чиро Иммобиле.