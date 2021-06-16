Євро-2020: Італія розгромила Швейцарію з рахунком 3:0

Збірна Італії обіграла Швейцарію з рахунком 3:0 в поєдинку групового етапу Чемпіонату Європи на римському «Стадіо Олімпіко».

Рахунок мав бути відкритий на 19-й хвилині — гравець Італії Джорджо Кʼєлліні забив після подачі з кутового, але після підказки арбітрів гол не зарахували через гру рукою. Перший зарахований гол забили на 26-й хвилині зустрічі. Автор — італієць Доменіко Берарді.

У другому таймі на 52-й хвилині у ворота швейцарців забив Манюель Локателлі (дальній удар), а вже на 89-й — Чиро Іммобіле.