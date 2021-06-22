Финал Евро-2020: на стадион «Уэмбли» допустят 60 тысяч болельщиков

Во время полуфиналов и финала Евро-2020 на лондонский стадион «Уэмбли» допустят более 60 тыс. болельщиков, хотя ранее обещали только 50%. В целом стадион может поместить 90 тысяч человек.
Об этом сообщил в Twitter журналист Роб Харрис.
Таким образом, стадион будет заполнен максимум на 75%. Это будет самым крупным спортивным мероприятием в Великобритании за последние 15 месяцев из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.
Для того чтобы пройти на стадион, болельщики должны будут предоставить либо отрицательный тест на коронавирус, либо сертификат о полной вакцинации.
Накануне премьер Италии Марио Драги заявил, что будет предпринимать действия, чтобы не допустить проведения финала чемпионата Европы по футболу в Англии, если там будет сложная обстановка с COVID-19.
В Великобритании первую дозу вакцины получили уже 43 млн человек. Однако за последнюю неделю заболеваемость в стране выросла. Согласно службам здравоохранения, большая часть новых случаев представляет «индийский штамм».
- УЕФА также подтвердил, что рассматривает возможность переноса финала и полуфиналов Евро-2020 из лондонского стадиона «Уэмбли» в столицу Венгрии Будапешт. Причина в том, что британские власти обязывают иностранцев проходить 10-дневную самоизоляцию.
- Сейчас в плей-офф Евро-2020 вышли три команды: Италия, Нидерланды и Бельгия. Всего в этой стадии будет 16 команд. Финал Евро пройдет 11 июля.
- 21 июня сборная Украины по футболу проиграла сборной Австрии в заключительном поединке группового этапа Чемпионата Европы 2020 года с счетом 1:0 и заняла третье место в группе. Она имеет еще шансы выйти в плей-офф, если войдет в четверку лучших команд из шести, которые заняли третье место.