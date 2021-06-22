Финал Евро-2020: на стадион «Уэмбли» допустят 60 тысяч болельщиков

Во время полуфиналов и финала Евро-2020 на лондонский стадион «Уэмбли» допустят более 60 тыс. болельщиков, хотя ранее обещали только 50%. В целом стадион может поместить 90 тысяч человек.

Об этом сообщил в Twitter журналист Роб Харрис.

Таким образом, стадион будет заполнен максимум на 75%. Это будет самым крупным спортивным мероприятием в Великобритании за последние 15 месяцев из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

Для того чтобы пройти на стадион, болельщики должны будут предоставить либо отрицательный тест на коронавирус, либо сертификат о полной вакцинации.