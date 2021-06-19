Німеччина обіграла Португалію завдяки двом автоголам

Португальці відкрили рахунок на 15-й хвилині зусиллями Кріштіану Роналду. На 35-й хвилині португалець Рубен Діаш відправив мʼяч у свої ворота, а через чотири хвилини те ж саме зробив його партнер по команді Рафаель Геррейро. Пізніше у німців відзначилися Кай Гаверц (51 хвилина) і Робін Гозенс (60 хвилина), а у португальців — Діогу Жота (67 хвилина).

Футболісти збірної Німеччини обіграли команду Португалії з рахунком 4:2 в матчі групового турніру чемпіонату Європи . Зустріч пройшла у Мюнхені.

Таким чином, цей матч побив рекорд за кількістю автоголів на одному чемпіонаті Європи (пʼять). Попередній рекорд встановили у 2016 році, тоді команди тричі вразили свої ворота. Крім того, Португалія стала першою європейською збірною, яка пропустила два автоголи в одному матчі на великому турнірі (чемпіонати світу та Європи).

36-річний Роналду забив свій 19-й гол на чемпіонатах світу та Європи — це найкращий результат в історії серед європейських гравців (нарівні з Мірославом Клозе).