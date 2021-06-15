Португалець Роналду став найкращим бомбардиром в історії Євро і рекордсменом за кількістю чемпіонатів

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який зіграв на пʼяти Чемпіонатах Європи. Досягнення було зафіксовано в матчі першого туру Євро-2020 проти Угорщини, де він вийшов у стартовому складі.

Уперше на Чемпіонаті Європи Роналду зіграв у 2004 році. До Євро-2020 він допомагав своїй збірній на турнірах 2008, 2012 і 2016 років.

При цьому у 2016-му нападник разом із португальцями став чемпіоном Європи. У фіналі його збірна перемогла Францію з рахунком 1:0.