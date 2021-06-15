Португалец Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро и рекордсменом по количеству чемпионатов

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, который сыграл на пяти Чемпионатах Европы. Достижение зафиксировали в матче первого тура Евро-2020 против Венгрии, где он вышел в стартовом составе.

Впервые на Чемпионате Европы Роналду сыграл в 2004 году. До Евро-2020 он помогал своей сборной на турнирах 2008, 2012 и 2016 годов.

При этом в 2016 году нападающий вместе с португальцами стал чемпионом Европы. В финале его сборная победила Францию со счетом 1:0.