Португалец Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро и рекордсменом по количеству чемпионатов

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, который сыграл на пяти Чемпионатах Европы. Достижение зафиксировали в матче первого тура Евро-2020 против Венгрии, где он вышел в стартовом составе.
Впервые на Чемпионате Европы Роналду сыграл в 2004 году. До Евро-2020 он помогал своей сборной на турнирах 2008, 2012 и 2016 годов.
При этом в 2016 году нападающий вместе с португальцами стал чемпионом Европы. В финале его сборная победила Францию со счетом 1:0.
Португалия разгромила Венгрию в первом матче группы D. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев: первым голом отметился Рафаэль Геррейро, а Криштиану Роналду оформил дубль. Все мячи победители забили в последние десять минут матча.
В связи с этим капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов Европы. На счету нападающего — 11 голов.
Таким образом, он обошел француза Мишеля Платини, на счету которого девять забитых мячей.
- Это не первый рекорд, который фиксируют на Евро. Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, вышедший на замену в матче первого тура Евро-2020 против Хорватии (1:0), стал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим в финальной части Чемпионата Европы. На 82-й минуте встречи Беллингем заменил форварда Гарри Кейна.
- А вот голкипер сборной Польши Войцех Щенсный забил самый быстрый автогол в истории Чемпионата Европы по футболу. Мяч залетел в ворота от спины вратаря уже на 18-й минуте встречи.
- Футболист сборной Чехии Патрик Шик во время матча с Шотландией на Чемпионате Европы забил гол в ворота соперника, находясь на середине поля. Этот гол (с расстояния 45,5 метра) стал самым дальним в истории ЧЕ как минимум с 1980 года.