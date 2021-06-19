Германия обыграла Португалию благодаря двум автоголам

Португальцы открыли счет на 15-й минуте усилиями Криштиану Роналду. На 35-й минуте португалец Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота, спустя четыре минуты то же самое сделал его партнер по команде Рафаэль Геррейру. Позднее у немцев отличились Кай Хаверц (51-я минута) и Робин Госенс (60-я минута), а у португальцев — Диогу Жота (67-я минута).

Таким образом, был побит рекорд по количеству автоголов на одном Чемпионате Европы (пять). Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, тогда команды забили в свои же ворота три раза. Кроме того, Португалия стала первой европейской сборной, пропустившей два автогола в одном матче на крупном турнире (чемпионаты мира и Европы).

36-летний Роналду забил свой 19-й гол на чемпионатах мира и Европы — это лучший результат в истории среди европейских игроков (наравне с Мирославом Клозе).