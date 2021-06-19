Германия обыграла Португалию благодаря двум автоголам

Футболисты сборной Германии обыграли команду Португалии со счетом 4:2 в матче группового турнира Чемпионата Европы. Игра проходила в Мюнхене.
Португальцы открыли счет на 15-й минуте усилиями Криштиану Роналду. На 35-й минуте португалец Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота, спустя четыре минуты то же самое сделал его партнер по команде Рафаэль Геррейру. Позднее у немцев отличились Кай Хаверц (51-я минута) и Робин Госенс (60-я минута), а у португальцев — Диогу Жота (67-я минута).
Таким образом, был побит рекорд по количеству автоголов на одном Чемпионате Европы (пять). Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, тогда команды забили в свои же ворота три раза. Кроме того, Португалия стала первой европейской сборной, пропустившей два автогола в одном матче на крупном турнире (чемпионаты мира и Европы).
36-летний Роналду забил свой 19-й гол на чемпионатах мира и Европы — это лучший результат в истории среди европейских игроков (наравне с Мирославом Клозе).
- 19 июня на стадионе «Пушкаш» состоится поединок между сборными Венгрии и Франции. Там же Португалия сыграет против Франции в групповом этапе, а 27 июня состоится матч 1/8 финала.
- Сейчас в плей-офф Евро-2020 вышли три команды: Италия, Нидерланды и Бельгия. Всего в этой серии игр будет 16 команд. Финал Евро состоится 11 июля.
- Украина и Австрия 21 июня разыграют второе и третье места в квартете. В случае ничьей в этом матче итоговое место будет определяться по дополнительным показателям, в первую очередь по разнице забитых и пропущенных мячей. У Украины этот показатель лучше — четыре забитых и пропущенных мяча (у Австрии — 3:3).