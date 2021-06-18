В окупованому Луганську стався вибух на газопроводі

В окупованому Луганську в ніч проти п’ятниці, 18 червня, прогримів вибух на газопроводі.
Про це повідомили у пресслужбі «Луганськгазу».
«Вночі на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм стався вибух, в результаті чого утворилося сильне загоряння», — йдеться у повідомленні.
Унаслідок інциденту 20 житлових будинків та 21 комунально-побутовий обʼєкт тимчасово відключили від газопостачання.
Як зазначається, загасити полум’я вдалося лише на ранок, на місці аварії працюють газівники. Причина вибуху встановлюється
За даними компанії, вибух стався в районі парку імені 1 Травня.
- Минулого року у Луганській області спалахнули масштабні лісові пожежі, вони почалися 6 липня, а загасили їх лише 11 липня. Пожежі охопили площу понад 100 гектарів і знищили частину сіл. Загинули 7 людей. Удруге займання почалися 30 вересня і були ліквідовані лише 8 жовтня. Руйнувань було більше — випалено понад 20 тисяч гектарів. Загинули 11 осіб, 19 отримали травми.
- За даними Держбюро розслідувань, рятувальники системно розкрадали паливо і не змогли вчасно приїхати на гасіння пожеж.
- За підробку документів та імітацію гасіння займань судять шістьох співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.