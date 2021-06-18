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В окупованому Луганську стався вибух на газопроводі

Автор:
Катерина Кадакова
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В окупованому Луганську в ніч проти п’ятниці, 18 червня, прогримів вибух на газопроводі.

Про це повідомили у пресслужбі «Луганськгазу».

«Вночі на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм стався вибух, в результаті чого утворилося сильне загоряння», — йдеться у повідомленні.

Унаслідок інциденту 20 житлових будинків та 21 комунально-побутовий обʼєкт тимчасово відключили від газопостачання.

Як зазначається, загасити полум’я вдалося лише на ранок, на місці аварії працюють газівники. Причина вибуху встановлюється

За даними компанії, вибух стався в районі парку імені 1 Травня.