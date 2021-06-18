В окупованому Луганську стався вибух на газопроводі

В окупованому Луганську в ніч проти п’ятниці, 18 червня, прогримів вибух на газопроводі.

Про це повідомили у пресслужбі «Луганськгазу».

«Вночі на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм стався вибух, в результаті чого утворилося сильне загоряння», — йдеться у повідомленні.