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В оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

В оккупированном Луганске в ночь на пятницу, 18 июня, прогремел взрыв на газопроводе.

Об этом сообщили в пресс-службе «Луганскгаза».

«Ночью на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», — говорится в сообщении.

В результате инцидента 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект временно отключили от газоснабжения.

Как отмечается, потушить пламя удалось только утром, на месте аварии работают газовщики. Причина взрыва устанавливается

По данным компании, взрыв произошел в районе парка имени 1 Мая.