В оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе

В оккупированном Луганске в ночь на пятницу, 18 июня, прогремел взрыв на газопроводе.
Об этом сообщили в пресс-службе «Луганскгаза».
«Ночью на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», — говорится в сообщении.
В результате инцидента 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект временно отключили от газоснабжения.
Как отмечается, потушить пламя удалось только утром, на месте аварии работают газовщики. Причина взрыва устанавливается
По данным компании, взрыв произошел в районе парка имени 1 Мая.
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- По данным Госбюро расследований, спасатели системно разворовывали топливо и не смогли вовремя приехать на тушение пожаров.
- За подделку документов и имитацию тушения возгораний судят шестерых сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.