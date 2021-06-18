В оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе

В оккупированном Луганске в ночь на пятницу, 18 июня, прогремел взрыв на газопроводе.

Об этом сообщили в пресс-службе «Луганскгаза».

«Ночью на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», — говорится в сообщении.