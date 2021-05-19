Масштабные пожары в Луганской области: чиновников ГСЧС будут судить за подделку документов и имитацию тушения возгораний

Шестерых сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут судить за фальсификации во время масштабных пожаров в Луганской области летом 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как выяснили следователи, инспекторы по указанию начальника структурного подразделения ГСЧС Луганской области подделывали акты о пожарах, которые произошли на территории дачного кооператива «Волчье озеро» в Новоайдарском районе, чтобы создать видимость их эффективной ликвидации.

Чиновники вносили в официальную документацию ложную информацию о якобы выездах на охваченную огнем территорию и о ликвидации пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов.

По данным следствия, всего для искажения статистических показателей были подделаны 46 актов о пожарах.