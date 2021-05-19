Масштабні пожежі в Луганській області: посадовців ДСНС судитимуть за підробку документів та імітацію гасіння займань

Шістьох співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій судитимуть за фальсифікації під час масштабних пожеж на Луганщині влітку 2020 року.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Як з’ясували слідчі, інспектори за вказівкою начальника структурного підрозділу ДСНС Луганщини підробляли акти про пожежі, які сталися на території дачного кооперативу «Вовче озеро» в Новоайдарському районі, щоби створити видимість їхньої ефективної ліквідації.

Посадовці вносили до офіційної документації неправдиву інформацію про нібито виїзди на охоплену вогнем територію і про ліквідацію пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонів.

За даними слідства, загалом для викривлення статистичних показників були підроблені 46 актів про пожежі.