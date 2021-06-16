МОЗ назвав шість препаратів, вакцинування якими дозволяє вʼїжджати в Україну

Право на в’їзд в Україну дає повний курс щеплення проти COVID-19 тільки тією вакциною, яка отримала схвалення Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Повністю вакциновані іноземці можуть перетинати кордон України без проходження обовʼязкової самоізоляції.

Наразі ВООЗ схвалила наступні вакцини проти коронавірусу:

Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech;

Covishield виробництва AstraZeneca/Oxford;

CoronaVac виробництва Sinovac Biotech;

Janssen виробництва Johnson & Johnson;

mRNA-1273 виробництва Moderna;

BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.

Вакцина «Супутник V», розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї, не включена до цього переліку і тому не дає право на в’їзд в Україну.