Минздрав назвал шесть препаратов, вакцинация которыми позволяет въезжать в Украину

Право на въезд в Украину дает полный курс прививок против COVID-19 только той вакциной, которая получила одобрение Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Полностью вакцинированые иностранцы могут пересекать границу Украины без прохождения обязательной самоизоляции.

Сейчас ВОЗ одобрила следующие вакцины против коронавируса:

Comirnaty производства Pfizer-BioNTech;

Covishield производства AstraZeneca/Oxford;

CoronaVac производства Sinovac Biotech;

Janssen производства Johnson & Johnson;

mRNA-1273 производства Moderna;

BBIBP-CorV производства Sinopharm.

Вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не включена в этот перечень и поэтому не дает право на въезд в Украину.