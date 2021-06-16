Хочу отдохнуть за границей с детьми, а их пока не вакцинируют. Что нужно, чтобы их пустили в другие страны? А карантин детям надо проходить?

Взрослые уже вакцинированы, а детям прививки пока не делают. Сможем ли поехать за границу вместе?

Скорее всего, да. Действует общее правило: если взрослый может въехать в страну с негативным ПЦР-тестом, надо сделать его и ребенку ― и на границе вопросов не возникнет. Если на границе принимают документы о том, что человек недавно переболел COVID-19, а у ребенка был коронавирус и этому есть документальное подтверждение ― этого тоже достаточно для въезда в страну. Все запреты на въезд для граждан Украины распространяются и на детей.

Четырнадцатого июня Совет ЕС рекомендовал освободить от ПЦР-тестов детей младше 12 лет, но каждая страна решает сама, делать это или нет. Проблемы могут возникнуть только в случае, если страны открывают въезд исключительно для полностью вакцинированных туристов. Теоретически это возможно в ряде европейских стран с суровым режимом въезда, но пока что таких решений нет.

А как с карантином? Детям тоже надо его проходить?

Совет ЕС рекомендовал странам Евросоюза действовать так: если никто из сопровождающих взрослых не должен проходить карантин, то и дети не должны. И наоборот. Этого принципа придерживаются в ЕС и во многих других странах мира.

Если есть сомнения насчет правил в той стране, куда вы едете, ― детали можно уточнить на специальном сайте украинского МИДа. Учтите, что правила могут внезапно меняться.