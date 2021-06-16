Хочу відпочити за кордоном із дітьми, а їх поки не вакцинують. Що потрібно, щоб їх пустили в інші країни? А карантин дітям треба проходити?

Дорослі вже вакцинувались, а дітям щеплення поки не роблять. Чи зможемо поїхати за кордон разом?

Найімовірніше, так. Діє загальне правило: якщо дорослий може вʼїхати у країну з негативним ПЛР-тестом, треба зробити його й дитині ― і на кордоні питань не виникне. Якщо на кордоні приймають документи про те, що людина недавно перехворіла на COVID-19, а у дитини був коронавірус і цьому є документальне підтвердження ― цього теж достатньо для вʼїзду. Усі заборони на вʼїзд для громадян України поширюються й на дітей.

Чотирнадцятого червня Рада ЄС рекомендувала звільнити від ПЛР-тестів дітей молодших за 12 років, але кожна країна вирішує сама, робити так чи ні. Проблеми можуть виникнути тільки у випадку, якщо країни відкривають вʼїзд лише для повністю вакцинованих туристів. Теоретично це можливо в низці європейських країн із суворим режимом вʼїзду, але поки що таких рішень немає.

А як із карантином? Дітям теж треба його проходити?

Рада ЄС рекомендувала країнам Євросоюзу діяти так: якщо ніхто з супроводжуючих дорослих не має проходити карантин, то й діти не мають. І навпаки. Цього принципу дотримуються в ЄС і в багатьох інших країнах світу.

Якщо є сумніви щодо правил у тій країні, куди їдете ви, ― деталі можна уточнити на спеціальному сайті українського МЗС. Майте на увазі, що правила можуть раптово змінюватися.